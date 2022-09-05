ما أسباب تعطيل بنزيما لحساباته في مواقع التواصل الاجتماعي؟

أقدم النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، على تعطيل حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ساعات من انتهاء مباراة فريقه ضد ريال بيتيس.

وخطف ريال مدريد فوزا صعبا من ضيفه ريال بيتيس بنتيجة 2-1، السبت الفائت، في أولى مباريات الملكي أمام جماهيره في الموسم الجديد، وذلك ضمن الجولة الرابعة من الليغا.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن مهاجم ريال مدريد اختفى تماما من مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نهاية المواجهة ضد الضيف الأندلسي، في خطوة مفاجئة.

وأثارت هذه الخطوة الجدل، خاصة وأن اللاعب يعيش فترة ذهبية على الصعيدين الجماعي والفردي، بالإضافة إلى أنه مستخدم نشط عبر منصتي "تويتر" و"إنستغرام" ثم "فيسبوك".

Les comptes Instagram et Twitter de Karim Benzema sont mystérieusement inaccessibles. 🤨 pic.twitter.com/MzX7AxbbeG — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) September 3, 2022

واجتهدت الصحيفة الإسبانية لمعرفة أسباب هذا القرار "المفاجئ"، ورجحت أن يكون بسبب رغبة اللاعب في الاستعداد لخوض غمار منافسات مونديال قطر 2022، المقررة إقامته للمرة الأولى في المنطقة العربية وبالتحديد في دولة قطر في الفترة ما بين 20 نوفمبر، حتى 18 ديسمبر من العام نفسه.

ومن ضمن الأسباب التي ذكرتها "آس" أيضا، التعرض لمشكلة وصفتها الصحيفة "بالأمنية"، وهي التي أجبرته على إغلاق حساباته.

بالإضافة إلى ما ذكر، كان هناك فرضية خلف هذا القرار ألا وهي الاستعداد للقيام بحملة إعلانية ما، كما لم تستبعد الصحيفة فرضية تعرض تلك الحسابات إلى عملية قرصنة، خاصة أن اللاعب يعيش أفضل مراحل حياته المهنية مع ريال مدريد.

وكانت هذه الخطوة بمثابة صدمة لعشاق اللاعب، خاصة من مستخدمي "إنستغرام"، الذي ينشط عليه بنزيما أكثر من الحسابات الأخرى.

وأرجع بعض المتابعين سبب ذلك، إلى تراجع مستوى بنزيما مقارنة بالموسم الماضي، والانتقادات الحالية ضد المرشح الأبرز لنيل جائزة الكرة الذهبية هذا العام، وفق "آس".

Sur le bon chemin… ❤️ pic.twitter.com/PpkPGwFqRz — Karim Benzema (@Benzema) September 4, 2022

لكن اللاعب استعاد نشاطه على مواقع التواصل الإجتماعي ليل الأحد، دون توضيح السبب الحقيقي وراء إيقافها لمدة يومين، وشارك النجم الفرنسي صورة له وإلى جانبه ابنه وهما يجريان على عشب أحد الملاعب.

المصدر: "وكالات"