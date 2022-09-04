تألق هالاند وصيام صلاح..  ترتيب أفضل هدافي الدوري الإنجليزي

واصل النجم النرويجي إيرلينغ هالاند ممارسة هوايته المفضلة في تسجيل الأهداف ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بينما استمر صيام النجم المصري محمد صلاح.

وسجل هالاند هدف فريق مانشستر سيتي في مرمى مضيفه أستون فيلا، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ملعب "فيلا بارك".

ورفع هالاند (22 عاما) رصيده إلى 10 أهداف وعزز تربعه على عرش صدارة هدافي "البريميرليغ".

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس" للإحصائيات، فقد أصبح المهاجم النرويجي ثاني أسرع لاعب يسجل 10 أهداف في تاريخ "البريميرليغ"، معادلا رقم ميكي كوين.

بينما صام النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول والدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، عند التهديف للمباراة الثالثة على التوالي، بينما لم يفتتح الهداف الآخر للموسم الماضي، الكوري الجنوبي هيونغ مين سون مهاجم توتنهام هوتسبير، سجله التهديفي حتى الآن.

وفي ما يلي ترتيب أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد مباريات الجولة السادسة:

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1- النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) – 10 أهداف

2- الصربي ألكسندر ميتروفيتش (فولهام) – 6 أهداف

3- الإنجليزي هاري كين (توتنهام هوتسبير) – 5 أهداف

3- الإنجليزي إيفان تونييه (برينتفورد) – 5 أهداف

5- الإنجليزي أليكسيس ماك أليستير (برايتون) – 4 أهداف

5- الإسباني رودريغو (ليدز يونايتد) – 4 أهداف

5- الإيفواري ويلفريد زاها (كريستال بالاس) – 4 أهداف

8- البرازيلي روبرتو فيرمينو (ليفربول) – 3 أهداف

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8- البرازيلي غابرييل جيسوس (أرسنال) – 3 أهداف

8- الكولومبي لويس دياز (ليفربول) – 3 أهداف

8- الألماني باسكال غروس (برايتون) – 3 أهداف

8- البرازيلي غابرييل مارتينيللي (أرسنال) – 3 أهداف

8- الإنجليزي ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) – 3 أهداف

8- الإنجليزي رحيم سترلينغ (تشيلسي) – 3 أهداف

8- النرويجي مارتين أوديغارد (أرسنال) – 3 أهداف

16- الإسكتلندي تشي آدمز (ساوثهامبتون) – هدفان

16- الأرجنتيني جوليان ألفاريز(مانشستر سيتي) – هدفان

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16- البرتغالي دانييل بودينسي (وولفرهامبتون) – هدفان

16- الإنجليزي بيليندا جوشوا داسيلفا (برينتفورد) – هدفان

16- البرتغالي فابيو كارفاليو (ليفربول) – هدفان

16- الإنجليزي أنتوني جوردون (إيفرتون) – هدفان

16- الألماني إلكاي غوندوغان (مانشستر سيتي) – هدفان

16- الدنماركي بيير-إميل هوبيرغ (توتنهام هوتسبير) – هدفان

16- الويلزي بيرنان جونسون (نوتينغهام فورست) – هدفان

16- الإنجليزي جيمس ماديسون (ليستر سيتي) – هدفان

16- لفرنسي بريان مبيومو (برينتفورد) – هدفان

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16- البرتغالي برناردو سيلفا (مانشستر سيتي) – هدفان

16- المصري محمد صلاح (ليفربول) – هدفان

16- الإنجليزي جادون سانشو (مانشستر يونايتد) – هدفان

16- الكولومبي لويس سينيستيرا (ليدز يونايتد) – هدفان

16- البلجيكي لياندرو تروسارد (برايتون) – هدفان

16- الإنجليزي كاليوم ويلسون (نيوكاسل يونايتد) – هدفان

16- الكونغولي يوان ويسا (برينتفورد) – هدفان.

المصدر: "premierleague"