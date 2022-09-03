الملك كين يقود توتنهام للفوز ويعادل رقم هنري

قاد الإنجليزي هاري كين فريقه توتنهام لفوز على ضيفه فولهام (2-1) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وضع لاعب خط الوسط الدنماركي بيير إميل هوبيرغ هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول. وضاعف هاري كين النتيجة عند الدقيقة 75. ومن ثم سجل المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش هدف الضيوف الوحيد بحلول الدقيقة 83 من زمن اللقاء.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس" للإحصائيات، فقد رفع كين رصيده من الأهداف في "ديربيات" لندن إلى 43 هدفا، ليعادل بذلك رقم الفرنسي تييري هنري، كأكثر من سجل في لقاءات "الديربي".

بينما رفع توتنهام رصيده إلى 14 نقطة، وتقدم إلى مركز الوصافة في جدول ترتيب "البريميرليغ" بانتظار نتيجة مباراة مانشستر سيتي ومضيفه أستون فيلا مساء اليوم أيضا.

في المقابل، توقف رصيد فولهام عند 8 نقاط، ويشغل المرتبة العاشرة على سلم الترتيب.

المصدر: RT