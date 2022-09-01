أثناء بطولة أمريكا المفتوحة.. رائحة الحشيش تفوح بالمكان

أبدى الأسترالي، نيك كيريوس، انزعاجه من رائحة دخان الماريجوانا خلال فوزه في الدور الثاني على الفرنسي بنجامين بونزي، ضمن بطولة أمريكا المفتوحة، وفقا لصحيفة "الغارديان".

واشتكى وصيف بطولة ويمبلدون خلال المباراة من رائحة الماريجوانا التي انجرفت إلى الملعب، قبل أن يطلب حكم المواجهة من الجمهور الامتناع عن التدخين في ملعب "لويس أرمسترونغ".

وذكر كيريوس بعد فوزه بثلاث مجموعات مقابل واحدة بواقع 7-6 (3)، 6-4 ، 4-6 ، 6-4 إنه مصاب بالربو الحاد، مضيفا:"عندما كنت أركض إلى أحد الجوانب كنت أجد صعوبة في التنفس، هذا ليس شيئا أريد أن أتنفسه وسط اللعب".

Nick Kyrgios has found something new to blow up about at the US Open.



Today the Australian was complaining about marijuana smoke coming from the crowd, as he won through to the third round in a typically complex performance. @luke_dufficy#9Newspic.twitter.com/5TPrK4me9y — 9News Sydney (@9NewsSyd) September 1, 2022

إقرأ المزيد

خلال المباراة كان المصنف رقم 23 من أستراليا كعادته كثير الحركة خلال المباراة، ومتحدثا إلى نفسه وإلى آخرين، وعلق :"هنا، الأجواء صاخبة، بالكاد أستطيع أن أسمع، لا أستطيع حتى سماع فريقي لأن الملعب صاخب جدا طوال الوقت".

ويختلف ملعب "لويس أرمسترونغ"عن المعتاد في رياضة التنس، إذ أن ضجيج نيويورك المحيط بالملعب يمثل تحديا للعديد من اللاعبين، ولم يعان كيريوس فقط من ثرثرة الجماهي،ر ولكن أيضا من هدير القطارات التي يمكن سماعها في الملعب.

وقال كيريوس: "بالنسبة لشخص يكافح من أجل التركيز، فأنا أحاول جاهدا أن أحرز نقطة تلو الأخرى، أحاول إخراج نفسي من بعض المواقف المحيطة، هو أمر صعب لأن هناك الكثير من مصادر التشتيت".

المصدر: theguardian