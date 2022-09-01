زيزو ووالده يثيران قلق جماهير الزمالك

أثار أحمد سيد، الملقب بـ"زيزو" صانع ألعاب نادي الزمالك المصري، ووالده، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تلميحات باحتراف اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وأعاد زيزو نشر صورة له من أحد أصدقائه عبر خاصية "ستوري" بموقع "إنستغرام"، تتضمن تهنئة على الاحتراف، مما أثار جدلا بين جماهير الزمالك.

قبل أن يتراجع زيزو عن نشر هذه الصورة، وقام بحذفها نهائيا من حسابه، ونشر بدلا منها مقطع فيديو لهتافات جماهير الزمالك.

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وقال والد زيزو في تصريحات لموقع "كوورة" إن نادي نانت الفرنسي أعاد اتصالاته الأربعاء، للحصول على خدمات نجله، بعد توقف مفاوضات تجديد عقده مع الزمالك.

وأوضح: "القيد يتم إغلاقه بالدوري الفرنسي بنهاية يوم الخميس 1 سبتمبر، وسيتم حسم موقف زيزو النهائي خلال 24 ساعة".

وعن مفاوضات تجديد عقده مع الزمالك قال والد زيزو: "لم يحدث ذلك ولم يتصل مجلس إدارة الزمالك بنا رغم أنه كان من المفترض أن حسم التجديد يتم خلال الساعات الماضية، لكن لم يحدث ذلك".

وتصدر أحمد سيد زيزو ترتيب هدافي الدوري المصري لموسم 2022 بعد ختام المسابقة، وكان له الفضل الأكبر في تتويج الزمالك بلقب الدوري المصري لكرة القدم.

المصدر: kooora