لاعب أردني يكشف إصابته بالسرطان

أثار حارس نادي اليرموك الأردني، أنس الخلايلة، تعاطف متابعيه على مواقع التواصل الإجتماعي، عقب إعلانه عن إصابته بمرض السرطان، واعدا بالتغلب عليه.

وقال اللاعب البالغ 31 عاما في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في "فيسبوك" أنه اكتشف مرضه صدفة.

وأوضح أنه تلقى ركلة من زميله قبل أن تصيب الكرة وجهه، وتوجه الحارس الأردني للمستشفى لإجراء الفحوص الطبية الضرورية، وأجرى صور الأشعة للاطمئنان على حالته، فكانت المفاجأة بظهور ورم خبيث في المنطقة بين الأذن والأنف.

وحظي اللاعب بتعاطف كبير من محبيه وأصدقائه بعدما أطل بالفيديو، واعدا بأن يتغلب على المرض بالعزيمة والثبات.

وانهالت التعليقات التي حملت الدعاء للخلايله بالشفاء العاجل وتلقى الدعم من محبيه ومتابعيه.

المصدر: facebook/ans.alkhlaylh.5