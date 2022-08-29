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لقطة طريفة.. قطة تصفع معلقا رياضيا على الهواء مباشرة

الرياضة

لقطة طريفة.. قطة تصفع معلقا رياضيا على الهواء مباشرة
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انتشر مقطع فيديو لمعلق رياضي تركي يدعى حسين أوزكوك تعرض للصفع من قطة خلال بث مباشر له على إحدى المحطات التلفزيونية، الأحد.

وقامت قطة صغيرة بالتسلل من خلف ظهر المعلق قبل أن تقوم بتوجيه صفعة له.

وقال المعلق أوزكوك إنه كان ضيفا في المنزل الذي تعيش فيه هذه القطة التي اقتحمت البث.

المصدر: twitter/TRTArabi

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