لقطة طريفة.. قطة تصفع معلقا رياضيا على الهواء مباشرة

انتشر مقطع فيديو لمعلق رياضي تركي يدعى حسين أوزكوك تعرض للصفع من قطة خلال بث مباشر له على إحدى المحطات التلفزيونية، الأحد.

وقامت قطة صغيرة بالتسلل من خلف ظهر المعلق قبل أن تقوم بتوجيه صفعة له.

وقال المعلق أوزكوك إنه كان ضيفا في المنزل الذي تعيش فيه هذه القطة التي اقتحمت البث.

#شاهد | مشهد طريف لقطّة تصفع معلقاً رياضياً تركياً خلال بثّ مباشر، إذ قال المعلّق حسين أوزكوك إنه كان ضيفاً في المنزل الذي تعيش فيه هذه القطة التي اقتحمت البثّ pic.twitter.com/siaa8UXpXo — TRT عربي (@TRTArabi) August 29, 2022

المصدر: twitter/TRTArabi