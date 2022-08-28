برشلونة يقسو على بلد الوليد برباعية (فيديو)

كرم نادي برشلونة وفادة ضيفه بلد الوليد بأربعة أهداف دون رد، في مباراة أقيمت اليوم الأحد ضمن منافسات المرحلة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفرض المهاجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثنائية في الدقيتين 24، و65، فيما أحرز بيدري وسيرجي روبيرتو الهدفين الآخرين في الدقيقتين 43، و90.

Robert Lewandowski breaks through 💥



The Barcelona striker crashes the back post to give his club a first-half lead.



🎥 @ESPNFCpic.twitter.com/8oBNWKhBe3 — The Athletic (@TheAthletic) August 28, 2022

2-0 Barca. Pedri fires in from 15 yards, after it was teed up lovely for him by Dembele. 🔴🔵🔥#BarcaValladolid#Barca#barcaRayopic.twitter.com/boNu8ZfWVE — SON OF THE SOIL🇳🇬✊🏽✊🏽 (@awesomhe) August 28, 2022

LEWANDOWSKI WITH THE SMOOTHEST OF FINISHES.



WHAT. A. Player 🇵🇱🐐. pic.twitter.com/9hhuOUFHFM — Sara 🦋 (@SaraFCBi) August 28, 2022

وهذا الفوز هو الثاني على التوالي لبرشلونة في الدوري هذا الموسم بعد فوزه في الجولة الماضية على ريال سوسييداد بنتيجة 4-1.

ورفع برشلونة رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني مؤقتا خلف ريال بيتيس المتصدر بالعلامة الكاملة (9 نقاط)، بينما تجمد رصيد بلد الوليد عند نقطة واحدة في المركز الـ17.

المصدر: RT