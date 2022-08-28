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برشلونة يقسو على بلد الوليد برباعية (فيديو)

الرياضة

برشلونة يقسو على بلد الوليد برباعية (فيديو)
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كرم نادي برشلونة وفادة ضيفه بلد الوليد بأربعة أهداف دون رد، في مباراة أقيمت اليوم الأحد ضمن منافسات المرحلة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفرض المهاجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثنائية في الدقيتين 24، و65، فيما أحرز بيدري وسيرجي روبيرتو الهدفين الآخرين في الدقيقتين 43، و90.

وهذا الفوز هو الثاني على التوالي لبرشلونة في الدوري هذا الموسم بعد فوزه في الجولة الماضية على ريال سوسييداد بنتيجة 4-1.

ورفع برشلونة رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني مؤقتا خلف ريال بيتيس المتصدر بالعلامة الكاملة (9 نقاط)، بينما تجمد رصيد بلد الوليد عند نقطة واحدة في المركز الـ17.

المصدر: RT

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