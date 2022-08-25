كل ما تريد معرفته عن قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا

سيتعرف ريال مدريد حامل اللقب وبقية أندية النخبة الأوروبية على خارطة الطريق نحو معانقة المجد القاري، وذلك لدى سحب قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم الجديد.

وتقام قرعة دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا اليوم الخميس في مدينة إسطنبول التركية في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية.

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وسيتم بث القرعة على الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

تصنيف الأندية المشاركة

صنف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الأندية الـ32 المشاركة في دوري الأبطال لهذا الموسم إلى أربعة مستويات قبل سحب القرعة، وستوزع هذه الأندية على 8 مجموعات، وستكون أندية المستوى الأول على رأس تلك المجموعات.

ولن تجمع المجموعات فريقين من نفس الاتحاد على سبيل المثال، لن يكون فريقان من الاتحاد الإسباني في نفس المجموعة.

ويتأهل الفريقان صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ثمن النهائي (دور الـ16)، بينما يتأهل الفريق صاحب المركز الثالث إلى الدور المؤهل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

التصنيف الأول: ريال مدريد، آنتراخت فرانكفورت، ميلان، بايرن ميونخ، باريس سان جيرمان، مانشستر سيتي، بورتو، أياكس.

التصنيف الثاني: برشلونة، توتنهام هوتسبير، إشبيلية، ليفربول، تشيلسي، يوفنتوس، أتلتيكو مدريد، لايبزيغ.

التصنيف الثالث: بوروسيا دورتموند، نابولي، إنتر ميلان، باير ليفركوزن، بنفيكا، شاختيور دونيستك، سالزبورغ، سبورتينغ لشبونة.

التصنيف الرابع: مارسيليا، رينجرز، دينامو زغرب، كوبنهاغن، فيكتوريا بلزن، مكابي حيفا، سيلتك، كلوب بروج.

مواعيد مباريات دور المجموعات

الجولة الأولى: 6 و7 سبتمبر.

الجولة الثانية: 13 و14 سبتمبر.

الجولة الثالثة: 4 و5 أكتوبر.

الجولة الرابعة: 11 و12 أكتوبر.

الجولة الخامسة: 25 و26 أكتوبر.

الجولة السادسة: 1 و2 نوفمبر.

وتقام المباراة النهائية للبطولة القارية الأهم على صعيد الأندية في إسطنبول في 10 يونيو من العام المقبل على ملعب "أتاتورك" الأولمبي، وهو مسرح المباراة التاريخية بين ليفربول وميلان حيث فاز الأول بركلات الترجيح بعدما تخلف بثلاثية نظيفة في الشوط الأول في نسخة العام 2005.

المصدر: وكالات