تعرف على سجل الفائزين بدوري أبطال أوروبا قبيل سحب قرعة الموسم الجديد

سيكون عشاق كرة القدم الأوروبية، وتحديدا مسابقة دوري أبطال أوروبا، اليوم الخميس على موعد مع سحب قرعة دور المجموعات للبطولة التي تشهد إثارة وحماسة مع كل موسم جديد.

وستجرى قرعة دور المجموعات لدوري الأبطال لموسم 2022-2023 في مدينة إسطنبول التركية، وتقام في الساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية.

وقبل ساعات من إجراء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم القرعة، نستعرض في هذا الرصد سجل الفائزين بالنسخ الماضية من البطولة القارية:

2022: ريال مدريد الإسباني

2021: تشيلسي الإنجليزي

2020: بايرن ميونخ الألماني

2019: ليفربول الإنجليزي

2018: ريال مدريد الإسباني

2017: ريال مدريد الإسباني

2016: ريال مدريد الإسباني

2015: برشلونة الإسباني

2014: ريال مدريد الإسباني

2013: بايرن ميونيخ الألماني

2012: تشيلسي الإنجليزي

2011: برشلونة الإسباني

2010: إنتر الإيطالي

2009: برشلونة الإسباني

2008: مانشستر يونايتد الإنجليزي

2007: ميلان الإيطالي

2006: برشلونة الإسباني

2005: ليفربول الإنجليزي

2004: بورتو البرتغالي

2003: ميلان الإيطالي

2002: ريال مدريد الإسباني

2001: بايرن مونيخ الألماني

2000: ريال مدريد الإسباني

1999: مانشستر يونايتد الإنجليزي

1998: ريال مدريد الإسباني

1997: بوروسيا دورتموند الألماني

1996: يوفنتوس الإيطالي

1995: أياكس الهولندي

1994: ميلان الإيطالي

1993: مارسيليا الفرنسي

1992: برشلونة الإسباني

1991: النجم الأحمر اليوغوسلافي

1990: ميلان الإيطالي

1989: ميلان الإيطالي

1988: ايندهوفن الهولندي

1987: بورتو البرتغالي

1986: ستيوا بوخارست الروماني

1985: يوفنتوس الإيطالي

1984: ليفربول الإنجليزي

1983: هامبورغ الألماني

1982: أستون فيلا الإنجليزي

1981: ليفربول الإنجليزي

1980: نوتنغهام فورست الإنجليزي

1979: نوتنغهام فورست الإنجليزي

1978: ليفربول الإنجليزي

1977: ليفربول الإنجليزي

1976: بايرن ميونيخ الألماني

1975: بايرن مونيخ الألماني

1974: بايرن مونيخ الألماني

1973: أياكس الهولندي

1972: أياكس الهولندي

1971: أياكس الهولندي

1970: فينورد الهولندي

1969: ميلان الإيطالي

1968: مانشستر يونايتد الإنجليزي

1967: سلتيك الاسكتلندي

1966: ريال مدريد الإسباني

1965: إنتر الإيطالي

1964: إنتر الإيطالي

1963: ميلان الإيطالي

1962: بنفيكا البرتغالي

1961: بنفيكا البرتغالي

1960: ريال مدريد الإسباني

1959: ريال مدريد الإسباني

1958: ريال مدريد الإسباني

1957: ريال مدريد الإسباني

1956: ريال مدريد الإسباني

- الأندية الأكثر ألقابا:

14 لقبا: ريال مدريد الإسباني

7 ألقاب: ميلان الإيطالي

6 ألقاب: بايرن ميونخ الألماني وليفربول الإنجليزي

5 ألقاب: برشلونة الإسباني

4 ألقاب: أياكس الهولندي

- الدول الأكثر ألقابا:

19 لقبا: إسبانيا

14 لقبا: إنجلترا

12 لقبا: إيطاليا

8 ألقاب: ألمانيا

6 ألقاب: هولندا.

المصدر: وكالات