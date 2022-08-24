مطرب فرنسي يشعل مواقع التواصل بشائعة عن كريستيانو (صورة)

قبل أيام قليلة من إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، أشعل مطرب الراب الفرنسي جول، مواقع التواصل الاجتماعي بالإعلان عن رغبته في انتقال كريستيانو رونالدو إلى أولمبيك مارسيليا.

ونشر مغني الراب المعروف الذي يتابعه 1.8 مليون شخص على "تويتر" صورة مفبركة لرونالدو وهو يرتدي قميص مارسيليا ومعها رسالة "بعض الأمل".

واحتل هاشتاج #اتركوني أحلم برونالدو في مارسيليا المراكز الأولى على الشبكة الاجتماعية وحصل على 30 ألف إعجاب في ساعات قليلة.

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وتتكهن الصحافة برغبة رونالدو البالغ 37 عاما في الرحيل عن مانشستر يونايتد للانضمام لفريق يلعب في دوري أبطال أوروبا، التي سيخوضها مارسيليا بعدما حل ثانيا في الدوري الفرنسي الموسم الماضي.



ويعد مارسيليا النادي الفرنسي الوحيد المتوج بكأس أكبر بطولة للأندية في أوروبا عام 1993، وضم هذا الشهر الدولي التشيلي أليكسيس سانشيز.

المصدر: "وكالات"