بالفيديو.. شاهد احتفالات جماهير الزمالك بالفوز ببطولة الدوري
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أظهرت لقطات فيديو احتفالات جماهير نادي الزمالك المصري بالفوز ببطولة الدوري حيث تجمع عدد كبير من جماهير أمام مقر النادي، للاحتفال عقب انتهاء مباراة الاتحاد السكندري.
وفاز الزمالك ببطولة الدورى برصيد 76 نقطة بعد أن فاز بـ24 مباراة، وتعادل في 4 مباريات وخسر 4 مباريات أخرى.
وتعادل الزمالك مع الاتحاد السكندري بهدف لكل منهما اللقاء الذي أقيم مساء الثلاثاء.
"أوووو زمالكاوي" 🗣️— Kora Plus (@KoraPlusEG) August 23, 2022
احتفالات جماهير الزمالك مع اللاعبين في شوارع القاهرة 🏹
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