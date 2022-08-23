لأول مرة بيكيه يظهر علانية مع حبيبته بوضع حميم بعد انفصاله عن شاكيرا (صور + فيديو)

أثار جيرارد بيكيه النجم الإسباني قلب دفاع برشلونة، ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره لأول مرة مع صديقته الجديدة، كلارا شيا مارتي، التي تصغره بـ12 عاما.

وانتشرت صور وفيديو تظهر بيكيه البالغ 35 عاما خلال حفل موسيقي السبت الماضي، وهو يقبل صديقته العشرينية، التي قيل إنها كانت السبب وراء انفصاله عن المغنية الشهيرة شاكيرا البالغة 45 عاما منذ 3 أشهر.

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El primer beso en público de Gerard #Pique con su novia Clara Chía Martí de 23 años‼️



Ambos asistieron al concierto de Dani Martín en el #summerFest de Cerdanya.



Shakira y Gerard Piqué irán a juicio por la custodia de sus hijos tras no alcanzar un acuerdo.#shakirapic.twitter.com/3KPV0UJkcO — LA TÍA SANDRA  🔸🔶🔸🔶🔸🔶🔸🔶🔸🔶🔸🔶🔸fans (@ssmesterazteca) August 22, 2022

وأظهرت المشاهد التي نشرها برنامج Socialité الذي يبث على قناة Telecinco الإسبانية، الفتاة العشرينية بين ذراعي مدافع برشلونة، في مهرجان Summerfest Cerdanya بكتالونيا.

Pique y la nueva novia/amante pic.twitter.com/uqpiDn2OCb — Idek (@LovelyYou42) August 20, 2022

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في حين أفاد مصدر مطلع على علاقة الثنائي الجديد، أنهما كانا يتقابلان منذ أشهر، لاسيما أن كلارا تعمل في قسم العلاقات العامة وتنظيم المناسبات في شركة "كوزموس" التي يملكها بيكيه.

كما أضاف أنهما حاولا الحفاظ على سرية علاقتهما بعيدا عن أنظار الصحافة والاعلام، إلا أن المقربين من اللاعب الشهير كانوا على علم بها منذ فترة، بحسب ما نقلت صحيفة "ذي صن" البريطانية.

إلى ذلك أكد المصدر أن أصدقاء بيكيه ساعدوه في التكتم على تلك العلاقة، بل أخفوا حسابات كلارا وحذفت من مواقع التواصل الاجتماعي حتى لا يتمكن الناس من العثور على صورها، ما يؤكد جدية العلاقة بين لاعب برشلونة والشابة التي تصغره بـ 12 عاما.

يذكر أن شاكيرا وجيرارد أعلنا في يونيو الماضي نهاية علاقتهما التي استمرت 11 عاما، ولديهما طفلين، ميلان (9 سنوات)، وساشا (7 سنوات).

المصدر: "وكالات"