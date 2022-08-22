الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يهزم ليفربول (فيديو)

تغلب نادي مانشستر يونايتد على ضيفه ليفربول بنتيجة 2-1 في مباراة جعتهما اليوم الاثنين، قمة المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز ثنائية يونايتد، جادون سانشو، ماركوس راشفورد في الدقيقتين 16، و53، بينما سجل المصري محمد صلاح هدف ليفربول الوحيد في الدقيقة 82.

I could watch this Sancho goal again and again and again. pic.twitter.com/OqXga2DysQ — ًEllis. (@UtdEIIis) August 22, 2022

راشفورد.. قد لمعت عيناه بالعزم انتفضت يمناه بجد pic.twitter.com/GIMSo0rhPc — Eslam Magdy (@eslammagdy) August 22, 2022

هدف ليفربول الاول عن طريق الاسطورة محمد صلاح 2-1 ⚽

Mo Salah #MUNLIV#Liverpoolpic.twitter.com/nUENwzFEQA — MoSalah11 (@MoSalah_World) August 22, 2022

وبهذا الفوز، حقق مانشستر يونايتد أول انتصار له وتحصل كذلك على أول ثلاث نقاط له في الموسم الجديد بعدما مني بخسارتين في الجولتين السابقتين.

في المقابل، تعرض ليفريول لأول خسارة له هذا الموسم ليتجمد رصيده عند نقطتين.

المصدر: RT