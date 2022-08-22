 
مباشر

أهداف مباراة مانشستر يونايتد وليفربول (فيديو)

الرياضة

أهداف مباراة مانشستر يونايتد وليفربول (فيديو)
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tnpv

انتهى الشوط الأول للمباراة التي تجمع الآن بين مانشستر يونايتد وضيفه ليفربول في قمة المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد.

وحمل هدف مانشستر توقيع جادون سانشو، في الدقيقة 16، بعد تمريرة من أنتوني إيلانجا.

وتلاعب  سانشو بلاعب ليفربول ميلنر قبل أن يسدد الكرة في شباك أليسون بيكر.

ونال هدف سانشو إشادة زميله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يتواجد على دكة بدلاء مانشستر يونايتد، حيث صفق له بحرارة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا