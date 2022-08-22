أهداف مباراة مانشستر يونايتد وليفربول (فيديو)

انتهى الشوط الأول للمباراة التي تجمع الآن بين مانشستر يونايتد وضيفه ليفربول في قمة المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد.

وحمل هدف مانشستر توقيع جادون سانشو، في الدقيقة 16، بعد تمريرة من أنتوني إيلانجا.

I could watch this Sancho goal again and again and again. pic.twitter.com/OqXga2DysQ — ًEllis. (@UtdEIIis) August 22, 2022

وتلاعب سانشو بلاعب ليفربول ميلنر قبل أن يسدد الكرة في شباك أليسون بيكر.

ونال هدف سانشو إشادة زميله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يتواجد على دكة بدلاء مانشستر يونايتد، حيث صفق له بحرارة.

المصدر: RT