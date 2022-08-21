الديناصور البافاري يلتهم بوخوم بمساهمة من "أسد التيرانغا" ماني

دك فريق بايرن ميونيخ حصون مضيفه بوخوم بسبعة أهدف من دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الألماني لكرة القدم.

قطع الألماني ليروي سانيه شريط مهرجان الأهداف مبكرا في الدقيقة الرابعة من انطلاق صافرة البداية، وضاعف زميله الهولندي ماتيس دي ليخت النتيجة عند الدقيقة 25، وأضاف الفرنسي كينغسيلي كومان الهدف الثالث في الدقيقة 33.

ومن ثم عزز المهاجم السنغالي ساديو ماني تقدم فريقه الجديد العملاق البافاري بتسجيله هدفين متتاليين عند الدقيقتين (42، و60 من ركلة جزاء).

بينما جاء الهدف السادس بـ"نيران صديقة" سجله الكوستاريكي كريستيان غامبوا مدافع بوخوم عند الدقيقة 69 خطأ في مرماه.

واختتم المهاجم سيرج جنابري مهرجان الأهداف بتوقيعه على سابع أهداف الضيوف بحلول الدقيقة 76 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "رورستاديون - Ruhrstadion" بمدينة بوخوم.

وحقق بايرن ميونيخ بذلك انتصاره الثالث على التوالي، ويتصدر ترتيب "البوندسليغا" بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.

في المقابل، مني بوخوم بالهزيمة الثالثة على التوالي، ويقبع في قاع جدول الترتيب.

المصدر: RT