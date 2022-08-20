"ريمونتادا" قاتلة.. بوروسيا دورتموند يتكبد هزيمة في عقر داره (فيديو)

مني فريق بوروسيا دورتموند بهزيمة مؤثرة في عقر داره أمام فيردر بريمن (2-3) في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، وذلك في افتتاح منافسات الجولة الثالثة من الدوري الألماني لكرة القدم.

ضرب فريق بوروسيا دورتموند بقوة وتقدم بهدفين متتاليين سجلهما كل من اللاعبين الألماني جوليان براندت والبرتغالي رافائيل غوريرو في الدقيقتين (45 و77) على الترتيب.

ولكن الضيوف عادوا من بعيد وقلبوا الأمور رأسا على عقب بـ"ريمونتاد" في الوقت القاتل من زمن اللقاء، فقد سجل المدافع الإنجليزي لي بوكانان الهدف الأول لفيردر بريمن، وأدرك زميله نيكلاس شميدت التعادل في الدقيقة الثالثة المحتسبة بدلا من الوقت الضائع، وبعد دقيقتين اقتنص المهاجم اليوناني أوليفر بوركي هدف الفوز الثالث، ليطلق رصاصة الرحمة على أصحاب الأرض.

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇩🇪 | Oli Burke last minute winner in Dortmund!



A spectacular comeback from Werder Bremen, who really didn't deserve to be 2-0 down, capped off by Oliver Burke's 95th-minute winner. Burke has 2 goals in just 25 minutes of play so far this season.pic.twitter.com/hysbNSPmpK — Byron Hutchison (@ByronHutchison) August 20, 2022

وتجرع بوروسيا دورتموند بذلك مرارة الهزيمة الأولى في الموسم الجديد "للبوندسليغا" بعد انتصارين متتاليين، وتوقف رصيده عند 6 نقاط، ويحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري حتى الآن، بانتظار بقية مباريات هذه الجولة.

بينما حقق فيردر بريمن العائد إلى دوري الأضواء، باكورة انتصاراته بعد عودته إلى دوري الأضواء وعقب تعادلين على التوالي في الجولتين الماضيتين، ليرفع رصيده إلى 5 نقاط، ويتقدم إلى المركز السابع على سلم ترتيب الدوري، بانتظار بقية مباريات هذه الجولة أيضا.

المصدر: RT