ريال مدريد يكتسح سيلتا فيغو في عقر داره

خرج فريق ريال بفوز عريض من ملعب مضيفه سلتا فيغو (4-1)، في المباراة التي جمعتهما مساء يوم السبت، في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وحملت رباعية الفريق الملكي توقيع كل من، المهاجم الفرنسي كريم بنزيما (د. 14 من ضربة جزاء)، ولاعب خط الوسط الكرواتي لوكا مودريتش (د. 41)، والجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور (د. 56)، ولاعب خط الوسط الإوروغوياني فيديريكو فالفيردي (د. 66).

بينما سجل المهاجم الإسباني إياغو أسباس هدف أصحاب الأرض اليتيم من ضربة جزاء عند الدقيقة 23 من زمن الشوط الأول.

وحقق ريال مدريد بذلك انتصاره الثاني على التوالي، في مستهل مشوار حملة الدفاع عن لقب بطل "لا ليغا"، بعد الأول على مضيفه ألميريا (2-1) يوم الأحد الماضي، في الجولة الافتتاحية للدوري، ويتصدر جدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط.

في المقبل، تعرض سيلتا فيغو للخسارة الأولى، بعد تعادله أمام ضيفه إسبانيول (2-2) يوم السب الماضي، في الجولة الأولى للدوري.

المصدر: RT