رد فعل تركي آل الشيخ على خسارة فريقه ألميريا أمام ريال مدريد

علق رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا الإسباني لكرة القدم، على خسارة فريقه أمام ريال مدريد، في الجولة الافتتاحية من الدوري.

وفاجأ نادي ألميريا، في مستهل مشواره في مصاف أندية الدرجة الأولى، حامل اللقب ريال مدريد بهدف سريع سجله في الدقيقة السادسة، وصمد لمدة ساعة كاملة، لكن الفريق الملكي حول تأخره إلى فوز (2-1) في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الاثنين.

وعلق تركي آل الشيخ عبر حسابه على موقع "تويتر"، بكلمتين على خسارة فريقه بعد انتهاء المباراة: "الحمد الله".

وكتب آل الشيخ "تغريدة" أخرى، جاء فيها: "‏أبوحمود ما قلت لك 1 - صفر... ليه قلبوها"، مشيرا إلى تمكن ريال مدريد من قلب تأخره إلى الفوز، بعد تقدم ألميريا بهدف سريع وحافظ عليه لمدة ساعة كاملة.

ابوحمود ماقلت لك ١ صفر ... ليه قلبوها 😡 pic.twitter.com/YiAiYnzY4b — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) August 14, 2022

كما نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية صورا، جمعته مع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز.

يذكر أن تركي آل الشيخ استحوذ في أواخر عام 2019، على نادي ألميريا الذي عاد إلى دوري الأضواء بعد غياب دام 7 سنوات.

المصدر: وكالات