تركي آل الشيخ يكشف سبب استحواذه على نادي ألميريا دون غيره

صرح رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، مالك ألميريا الإسباني، بأنه اشترى هذا النادي لأنه أحب مواطني ألميريا، وللصلة التاريخية للمدينة مع العرب.

واستحوذ تركي آل الشيخ على ملكية نادي ألميريا قبل ثلاثة أعوام، وعاد النادي هذا الموسم إلى دوري الأضواء واستهل مشواره في "الليغا" بخسارة بصعوبة أمام حامل اللقب ريال مدريد، بهدف مقابل هدفين، بعد أن كان متقدما بهدف على مدار ساعة كاملة.

وصرح تركي آل الشيخ لبرنامج "التشيرينجيتو" الشهير، بأن هدف النادي هو "البقاء في دوري الأضواء".

وردا على سؤال حول أسباب تحمسه لشراء ألميريا وليس أندية مثل فالنسيا، قال "لأنني أحببت مواطني ألميريا، فألميريا لديها تاريخ كبير معنا، مع العرب".

وأضاف: "ألميريا من حيث كرة القدم فهو فريق عادي، وإذا أتيت واستثمرت فأنت ستبني اسمك، خلافا لو قمت بذلك مع ناد كبير، فستكون رئيسا مثلك مثل أي رئيس آخر".

وتابع رئيس الاتحاد العربي السابق لكرة القدم ورئيس هيئة الترفيه بالسعودية: "لدينا خمسة أو ستة نجوم جاهزون للانضمام، لكن علينا أولا حل مشكلة سقف الرواتب مع لا ليغا".

وحول طموحاته مع ألميريا، قال: "تجديد الملعب والمدينة الرياضية والتعاقد مع نجوم آخرين".

وكان ألميريا قد توج بلقب بطل دوري الدرجة الثانية الإسباني للموسم (2021-2022)، ليعود إلى دوري الأضواء للمرة الأولى بعد سبعة مواسم، وذلك بعد ثلاث سنوات من انتقال ملكيته لتركي آل الشيخ.

المصدر: وكالات