أيبار آل الشيخ تتفاعل مع منشور تركي آل الشيخ وتعلق على مباراة ألميريا وريال مدريد (فيديو)

تفاعلت الفتاة السعودية أبيار آل الشيخ مع منشور لمواطنها تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا الإسباني لكرة القدم، بعد خسارة فريقه أمام ريال مدريد في الجولة الافتتاحية من الدوري.

وعلق تركي آل الشيخ عبر حسابه على موقع "تويتر"، بكلمتين على خسارة فريقه، قائلا: "الحمد الله"، وذلك بعد تقدم نادي ألميريا، العائد إلى دوري الأضواء، على ضيفه حامل اللقب ريال مدريد بهدف على مدار ساعة كاملة، قبل أن يحول الفريق الملكي تأخره إلى فوز (2-1) في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الاثنين، في مستهل مشوارهما بالدوري.

وبدورها، علقت أيبار آل الشيخ على "تغريدة" تركي آل الشيخ، من خلال مقطع فيديو، قالت فيه إن الشوط الأول كان جميلا جدا من قبل فريق ألميريا، بينما ساد التوتر والقلق الشوط الثاني، متمنية التوفيق لألميريا في مباراته القادمة.

واعتادت أبيار على مطاردة آل الشيخ عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال التعليق على كل منشوراته وإبداء إعجابها بما يقدمه.

ووفقا لوسائل إعلامية، فإن أبيار آل الشيخ، فتاة سعودية تقيم في أمريكا لدراسة طب الأسنان، ولا تجمعها صلة قرابة بتركي آل الشيخ، وتنشر عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي نشاطات مختلفة، ويتابع حسابها على موقع "تويتر" أكثر من 49 ألف شخص.

المصدر: وسائل إعلام