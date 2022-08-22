ليفاندوفسكي يسجل أسرع هدف في تاريخه.. ماكنه الأهداف بدأت بالدوران في "الليغا" برقم قياسي

خرج فريق برشلونة بفوز عريض من ملعب مضيفه ريال سوسييداد (4-1) في المباراة التي جرت بينهما مساء يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي النتيجة وسجله التهديفي بقميص "البلوغرانا" بإحراز هدف سريع بعد 46 ثانية فقط من انطلاق صافرة البداية، وعاد ووقع على هدفه الشخصي الثاني والثالث للفريق الكتالوني في الدقيقة 69، وتكفل بتسجيل الهدفين الثاني والرابع كل من زميليه الفرنسي عثمان وديمبلي، والإسباني أنسو فاتي في الدقيقتين (66، و79) على الترتيب.

بينما سجل المهاجم السويدي ألكسندر إيساك هدف ريال سوسيداد اليتيم عند الدقيقة السادسة من زمن الشوط الأول للقاء الذي أقيم على ملعب "أنويتا" بمدينة سان سيباستيان.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصاءات، فإن ليفاندوفسكي سجل أسرع هدف لبرشلونة في الليجا (46 ثانية)، منذ هدف إنييستا ضد ريكرياتيفو في 2009 (43 ثانية)، وأسرع هدف لبرشلونة في مباراة خارج الأرض بالبطولة منذ هدف سافيولا ضد بلد الوليد في 2004 (30 ثانية).

وأشارت الشبكة إلى أن هذا الهدف هو الأسرع بين أهداف ليفاندوفسكي الـ313 في الدوري الألماني "البوندسليغا"، والآن في "الليغا" الإسبانية.

يذكر أن روبرت ليفاندوفسكي (34 عاما) انتقل إلى صفوف برشلونة قادما من بايرن ميونخ الألماني، هذا الصيف، بعد شد وجذب استمر لفترة طويلة مع إدارة النادي البافاري.

وحقق فريق برشلونة انتصاره الأول في الموسم الجديد لليغا، بعد سقوطه في فخ التعال السلبي في عقر داره أمام فريق رايو فاليكانو في الجولة الافتتاحية للدوري، ليتقدم إلى المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط.

في المقابل، تعرض ريال سوسييداد للهزيمة الأولى، بعد فوزه على مضيفه قاديش بهدف وحيد في الجولة الأولى "لليغا"، وتراجع إلى المركز العاشر على سلم الترتيب، برصيد 3 نقاط.

المصدر: RT