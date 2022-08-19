مواجهة مرتقبة بين كيت ميدلتون وفيدرير في مباراة تنس

أعلنت كيت ميدلتون، دوقة كامبريدج، أنها ستلعب مباراة تنس مع النجم السويسري روجر فيدرير، المصنف الأول عالميا سابقا، وذلك في شهر سبتمبر 2022، أثناء إقامة كأس لافر بلندن.

وستقضي ميدلتون وفيدرير يوما كاملا في لندن بهدف تعزيز جمع التبرعات والوعي لمؤسستين خيريتين تدعمهما دوقة كامبريدج.

وبعد اللقاء المنتظر بين ميدلتون وفيدرير بطل ويمبلدون ثماني مرات، سيحصل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و15 عاما على فرصة لعب التنس جنبا إلى جنب مع فيدرير نفسه، أثناء إقامة كأس لافر في لندن.

وسيتم تقسيم جميع العائدات التي يتم جمعها من تذاكر يوم التدريب المفتوح لكأس لافر، والذي سيعقد في 22 سبتمبر بين مؤسستي Action for Children و LTA Foundation.

وكما قال قصر كنسينغتون في بيان صحفي: "صاحبة السمو الملكي متحمسة لدعم القاعدة الشعبية للتنس وتشجيع الشباب من جميع الخلفيات على المشاركة في هذه الرياضة".

ودأبت كيت على أخذ دروس في التنس لعدد من السنوات.

Kate on court! Duchess of Cambridge will join Roger Federer for day of tennis with London schoolchildren https://t.co/xsmOluQHsj — MailOnline Sport (@MailSport) August 17, 2022

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وستسلط الأضواء على فيدرير خلال كأس لافر في سبتمبر في لندن، وهي بطولة تنس جديدة نسبيا لا تشبه أي بطولة أخرى في رزنامة التنس العادية، يتم تقسيم اللاعبين "فريق العالم" و"فريق أوروبا".

ويتكون فريق أوروبا هذا العام من "الثلاثة الكبار" في تنس الرجال رافائيل نادال ونوفاك دجوكوفيتش وفيدرير، جنبا إلى جنب مع آندي موراي وستيفانوس تسيتسيباس وكاسبر رود.

بينما يتكون فريق العالم من نجوم أمريكيين مثل: تايلور فريتز وجاك سوك، إلى جانب الأرجنتيني دييغو شوارتزمان، والكندي فيليكس أوجيه – ألياسيم.

وستكون مشاركة فيدرير بمثابة عودة إلى الرياضة بعد غياب طويل، سيما بعد انتشار شائعات حول اعتزاله.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يشارك فيها فيدرير مع العائلة المالكة، إذ أعطى فيدرير الأمير جورج ابن ميدلتون البالغ 9 سنوات دروسا في التنس في قصر كامبريدج.

المصدر: "وكالات"