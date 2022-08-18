شبكة "CBS Sports" العالمية: دورتموند المرشح الوحيد المستعد للتعاقد مع رونالدو

أفادت شبكة "CBS Sports" العالمية، بأن نادي بوروسيا دورتموند الألماني مستعد للتعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأخير منفتح على الانتقال إلى ملعب "سيغنال إيدونا بارك".

ويرغب رونالدو في المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، ومع مشاركة مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي، لا يود البرتغالي في البقاء "أولد ترافورد" بالموسم الجديد.

ورغم أن مانشستر يونايتد أكد على أن النجم البرتغالي المخضرم، البالغ من العمر 37 عاما ليس معروضا للبيع، إلا أن البعض داخل النادي يرى أن السماح لرونالدو بالرحيل هو أفضل طريقة.

وقالت شبكة "CBS Sports" العالمية، إن رونالدو منفتح على انتقاله إلى بوروسيا دورتموند، ليس فقط بسبب اللعب في دوري الأبطال، بل لأنها أيضا فرصة سوف تمنحه للمنافسة على لقب الدوري الألماني، وفي حال الفوز به بذلك سيصبح أول لاعب يفوز بلقب الدوري المحلي في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا.

في بوروسيا دورتموند أيضا يقومون بإجراء مناقشات داخلية حول ما إذا سيتم تقديم عرضا لشراء رونالدو في صفقة بيع نهائي أو على سبيل الإعارة.

ويرغب بوروسيا دورتموند في التعاقد مع مهاجم جديد، وذلك بعد إصابة مهاجم الجديد الإيفواري سيباستيان هالر بورم في الخصية، سيغيب على إثره لعدة أشهر.

وقالت مصادر مقربة من رونالدو إن دورتموند ينظر إليه الآن على أنه "الخيار الأخير" لرونالدو للرحيل عن مانشستر يونايتد.

وأكدت الشبكة في تقريرها أن البرتغالي خورخي مينديز وكيل رونالدو، دخل في مفاوضات بالفعل مع مسؤولي دورتموند بشأن مهاجم مانشستر يونايتد.

ومن جانبها، ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، في تقرير لها، أن رونالدو يريد بقوة الانتقال إلى بوروسيا دورتموند قبل نهاية الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان رونالدو يخطط للبقاء في مانشستر يونايتد، والوفاء بعقده الذي ينتهي في صيف عام 2023، إلا أن البرتغالي قبل بداية الموسم التحضيري، استعدادا للموسم الحالي الجديد، فاجئ النادي وطلب الرحيل.

وارتبط اسم رونالدو بإمكانية الانتقال إلى بايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد، بجانب ميلان وإنتر، فضلا عن تشيلسي، إلا أنهم غير قادرون على تحمل راتب البرتغالي، بينما رفض "البلوز" كريستيانو بعد معارضة مدرب الفريق الألماني توماس توخيل.

المصدر: وكالات