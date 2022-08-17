أسطورة مانشستر يونايتد يعاتب رونالدو ويصفه بـ"أعظم لاعب في كل العصور"

وجه أسطورة فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، غاري نيفيل، رسالة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم "الشياطين الحمر" الحالي، بشأن مستقبله في "أولد ترافورد".

وأكدت تقارير صحفية خلال الأسابيع الماضية، أن رونالدو تقدم بطلب لإدارة نادي مانشستر يونايتد من أجل السماح له بالرحيل هذا الصيف، لرغبته في اللعب مع فريق يشارك في دوري أبطال أوروبا.

ونشرت صفحة متخصصة في نقل أخبار رونالدو على موقع "إنستغرام" منشورا كشف نقلا عن إيدو أغيري الصحفي في برنامج "التشرينجيتو الاسباني الشهير وصديق رونالدو المقرب، أن أتلتيكو مدريد ومدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني يرغبان بالتعاقد مع النجم البرتغالي لكن الخوف من رد فعل الجماهير يمنعه من الإعلان عن ذلك.

وأضاف المنشور: "كريستيانو يملك عروضا فعلية من 5 إلى 6 أندية والتقارير التي تقول إنه عرض خدماته على نصف أندية أوروبا جميعها تكذب، رونالدو غاضب ومستاء من طريقة تناول الإعلام لأخباره في الشهرين الماضيين".

ورد النجم البرتغالي على المنشور قائلا: "سيعلمون الحقيقة، الإعلام يكذب ولدي قائمة تكشف بأن 100 من الأخبار التي ذكرت اسمي ووجهتي المقبلة، 5 منها فقط كانت صحيحة فقط، تخيل ذلك".

ونشر كريستيانو رونالدو صورة تجمعه بإيدو أغيري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" معلقا: "ستظهر الحقيقة عندما يتم بث مقابلتي خلال الأسابيع القليلة المقبلة".

ورد نيفيل، على رونالدو بـ"تغريدة" نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر"، جاء فيها: "لماذا يتعين على أعظم لاعب في كل العصور (في رأيي) الانتظار أسبوعين ليخبر جماهير مانشستر يونايتد بالحقيقة؟".

وأضاف نيفيل: "قف الآن وتحدث، النادي في أزمة ويحتاج إلى قادة، إنه الوحيد (رونالدو) الذي يستطيع أن يسيطر على الموقف ويلعب هذا الدور".

Why does the greatest player of all time (in my opinion) have to wait two weeks to tell Manchester United fans the truth? Stand up now and speak. The club is in crisis and it needs leaders to lead. He’s the only one who can grab this situation by the scruff of the neck! — Gary Neville (@GNev2) August 17, 2022

وينتهي عقد كريستيانو رونالدو (37 عاما) مع مانشستر يونايتد في الصيف القادم، مع إمكانية تمديده لعام آخر، ولكن "صاروخ ماديرا" يرغب في الرحيل خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وارتبط اسمه بعدة أندية، مثل الثلاثي الإسباني ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد، والثنائي الألماني بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، وباريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي، وسبورتينغ لشبونة البرتغالي.

المصدر: وكالات