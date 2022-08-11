بالفيديو.. وداع مؤثر لسيرينا في كندا

ودعت الأسطورة الأمريكية سيرينا وليامز التي أعلنت في وقت سابق أنها ستعتزل التنس قريبا، الجماهير الكندية بخسارتها في الدور الثاني من دورة تورونتو ضد السويسرية بليندا بنتشيتش.

ولم تكن الخسارة 6-2، 6-4 الأربعاء غير متوقعة أمام حاملة الميدالية الذهبية الاولمبية العام الماضي، إذ كانت سيرينا تخوض مباراتها الثالثة فقط في العام 2022 في منافسات الفردي.

وحظيت وليامز بوداع مؤثر على أرض الملعب حيث ذرفت الدموع عندما ودعت الجمهور الكندي الذي آزرها طوال المباراة.

Serena Williams gets emotional as fans show their appreciation at the end of her suspected final match in Canada 🥺



(via Some1NamedRyan)pic.twitter.com/7R0DgDyYVm — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) August 11, 2022

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وقالت في المقابلة على أرض الملعب: "أحب أن ألعب هنا، لطالما أحببت اللعب هنا. تمنيت لو لعبت أفضل الليلة ولكن بليندا لعبت جيدا".

وتغلبت وليامز التي ستبلغ عامها الـ41 الشهر المقبل، على الإسبانية نوريا دياز الاثنين محققة أول فوز لها في الفردي منذ بطولة فرنسا المفتوحة 2021 قبل 14 شهرا.

لكنها أحدثت صدمة في عالم الرياضة عندما كشفت في مقال في مجلة فوغ ونشرت على "إنستغرام" الثلاثاء أن "العد التنازلي قد بدأ" لاعتزالها والذي سيكون على الأرجح بعد بطولة الولايات المتحدة المفتوحة التي تنطلق نهاية الشهر الحالي علما أنها ستشارك قبل ذلك في سينسيناتي.

وتابعت على الملعب وصوتها يرجف :"كما قلت في مقالي، أنا سيئة جدا في الوداع. ولكن إلى اللقاء..تورونتو".

من جهة أخرى انسحبت التونسية أنس جابر المصنفة خامسة عالميا عندما كانت متأخرة في مباراتها في الدور الثاني 6-1، 2-1 أمام الصينية كينوين جينغ (51) بسبب آلام في المعدة.

وتواصلت نتائج جابر المتواضعة منذ بلوغها نهائي ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، بعد أن ودعت أيضا من الدور ربع النهائي لدورة سان خوسيه الأمريكية على الملاعب الصلبة الأسبوع الماضي.

المصدر: "أ ف ب"