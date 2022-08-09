أسطورة التنس وليامز تعلن اقتراب نهاية مسيرتها

أعلنت أسطورة التنس، الأمريكية سيرينا وليامز الثلاثاء، أن "العد التنازلي قد بدأ" لاعتزالها اللعبة.

وقالت حاملة 23 لقبا في البطولات الأربع الكبرى والبالغة 40 عاما في منشور عبر حسابها على "إنستغرام" إنه "يأتي وقت في الحياة يتعين علينا فيه أن نقرر التحرك في اتجاه مختلف".

وأضافت أن "هذا الوقت يكون دائما صعبا عندما تحب شيئا ما كثيرا. يا إلهي، أنا أستمتع بالتنس. ولكن الآن، بدأ العد التنازلي".

وتابعت "يجب أن أركز على كوني أما، وأهدافي الروحية، وأخيرا اكتشاف سيرينا مختلفة ولكن متحمسة. سأستمتع بهذه الأسابيع القليلة المقبلة".

وكانت وليامز حققت أمس الاثنين، فوزها الأول في منافسات فردي السيدات منذ أوائل صيف 2021، وذلك بتغلبها على الإسبانية نوريا بريساس دياس 6-3 و6-4 في الدور الأول لدورة تورونتو للألف.

وكانت وليامز التي تحتفل بميلادها الـ41 الشهر المقبل، تخوض مباراتها الثانية فقط في الفردي هذا العام والأولى على الملاعب الصلبة منذ 18 شهرا وتحديدا منذ بطولة أستراليا المفتوحة عام 2021.

وحققت وليامز لقبها الكبير الأخير في أستراليا عام 2017 عندما كانت حامل بابنتها أولمبيا، وفشلت منذ حينها في معادلة الرقم القياسي الذي تحمله الأسترالية مارغاريت كورت (24 لقبا كبيرا) بعد أن خسرت أربع مباريات نهائية في البطولات الكبرى.

وستحاول المخضرمة الأمريكية تحقيق ذلك ومخالفة التوقعات في فرصة أخيرة ربما في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة نهاية الشهر الحالي.

المصدر: أ ف ب