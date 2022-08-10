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بجملة واحدة.. مرتضى منصور يرد على صدور قرار قضائي بحبسه

الرياضة

بجملة واحدة.. مرتضى منصور يرد على صدور قرار قضائي بحبسه
Legion-Media
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علق رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، على قرار محكمة الاستئناف الاقتصادية النهائي، بحبسه لمدة شهر مع الشغل والنفاذ في قضية سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

وحرص مرتضى منصور على التواجد في مقر نادي الزمالك منذ عصر اليوم الأربعاء، ومارس مهامه.

كما نشر مرتضى منصور فيديو له وهو يلعب مباراة في تنس الطاولة مع شريف حسين، نائب المدير التنفيذي في نادي الزمالك، وأرفق الفيديو بعبارة: "أنا مش فاضي لكم لما أفضى أجيلكم"، في إشارة منه لعدم اكتراثه بالحكم الصادر بحقه في وقت سابق اليوم الأربعاء، والقاضي بحبسه لمدة شهر مع الشغل والنفاذ.

المصدر: وكالات

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