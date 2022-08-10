تقارير: إقالة خليلوزيتش من تدريب المنتخب المغربي

كشفت وسائل إعلام مغربية، أن الاتحاد المحلي لكرة القدم، أقال البوسني وحيد خاليلوزيتش من منصبه على رأس الإدارة الفنية لـ"أسود الأطلس".

وذكر موقع "ميديا 90" نقلا عن مصدر مطلع، أن خاليلوزيتش تلقى خبر إقالته اليوم الأربعاء من طرف أمين مال الاتحاد المغربي، جلول عينوش، في انتظار إكمال إجراءات الانفصال عنه بعد عودة رئيس الاتحاد فوزي لقجع من تنزانيا، حيث يتواجد بصفته عضوا في المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف".

ويشرف خليلوزيتش على تدريب المنتخب المغربي منذ العام 2019 وقاده لبلوغ نهائيات مونديال "قطر 2022" لكن المدرب البوسني تعرض لانتقادات لاذعة في الفترة الأخيرة بسبب تذبذب مستوى المنتخب وخلافاته مع أبرز لاعبي "أسود الأطلس"، أبرزهم صانع ألعاب تشيلسي حكيم زياش.

تجدر الإشارة إلى أن قرعة نهائيات كأس العالم المزمع إقامتها في قطر خلال الفترة بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين، وضعت المنتخب المغربي في المجموعة الرابعة إلى جانب كرواتيا وصيفة مونديال 2018، وبلجيكا حاملة البرونزية وكندا.

المصدر: "ميديا 90"