فيديو يحرج إدارة برشلونة ويثير السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي

انتشرعلى مواقع التواصل الإجتماعي فيديو من المباراة الأولى التي خاضها برشلونة على ملعبه كامب نو قبل انطلاق الموسم الجديد أمام ضيفه بوماس أونام المكسيكي، ليس له علاقة بالأمور الفنية.

وفاز برشلونة، في اللقاء الودي بستة أهداف نظيفة، مساء الأحد على كأس "خوان غامبر"، وهو اللقاء السنوي الذي ينظمه البرسا قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

ونشر أحد المشجعين مقطع فيديو من ذلك اللقاء على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه جرذ كبير يتجول على سطح ملعب "كامب نو"، ليثير تعليقات ساخرة ومحرجة لإدارة النادي.

Con la quinta palanca el Barsa podrá comprar redes nuevas para que no le caigan las ratas en la cabeza a la gente en el Camp Nou pic.twitter.com/APdGjoMeim — Carletoneta (@AbelinoReal) August 8, 2022

وتفاعلت الصحف الرياضية الإسبانية، خاصة صحيفتي AS وmarca، مع هذا الفيديو، وقامت بنشره على مواقعها الإلكترونية، دون الحديث عن تفاصيل.

لكن موقع libertaddigital الإسباني أكد أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها انتقاد مستوى وخدمات النظافة في استاد "كامب نو".

Graban a una rata en el Camp Nou durante el Trofeo Joan Gamper https://t.co/DIDJo78vGhpic.twitter.com/zQkbWlw2YY — Libertad Digital (@libertaddigital) August 8, 2022

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وأضاف الموقع: "من شأن هذا الفيديو أن يثير إزعاج شركة سبوتيفاي، الراعي الجديد لنادي برشلونة، والتي تم تغيير الملعب على اسمها".

وتابع: "بالتأكيد لن تحب سبوتيفاي هذا النوع من الدعاية السلبية، والواضح أن برشلونة بحاجة إلى التطور في مجالات أخرى، وليس فقط على الصعيد الرياضي عبر إبرام تعاقدات مثل ليفاندوفيسكي".

وتطرق الموقع إلى رد فعل جماهير برشلونة، التي صدمت من حال ملعبهم، فضلا عن استياء جماهير الفريق الضيف، الذين حضروا إلى كامب نو للمرة الأولى.

ويأتي هذا الفيديو قبل أيام قليلة من انطلاق منافسات الموسم الجديد 2022-2023 من الدوري الإسباني، إذ يفتتح البارسا مباريات الموسم الجديد باستقبال ضيفه رايو فاليكانو، على استاد "كامب نو سبوتيفاي"، السبت القادم.

المصدر: "وكالات"