برشلونة يقرر الاستغناء عن لاعب جديد

أكد خبير سوق انتقالات لاعبي كرة القدم في أوروبا، الإيطالي فابريزيو رومانو، أن إدارة برشلونة، تخطط للتخلص من أحد لاعبي خط هجوم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب رومانو عبر حسابه في موقع "تويتر": "لاعب واحد بين ممفيس ديباي وبيير أوباميانغ سيرحل عن برشلونة هذا الصيف".

Only one player between Memphis Depay and Pierre Aubameyang will leave Barcelona this summer. 🔵🔴 #FCB



Depay is negotiating free agency with FCB as revealed last week, Memphis will only accept in case of top clubs bid - Juventus among those interested. ⤵️ https://t.co/4u74Oi2jo5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2022

وأضاف: "ديباي يتفاوض من أجل فسخ التعاقد والرحيل مجانا، وسيقبل فقط العروض من الأندية الكبرى".

وتقلصت فرص أوباميانغ وديباي في المشاركة بشكل منتظم مع برشلونة في الموسم الجديد مع تعاقد الفريق الكتالوني مع المهاجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي هذا الصيف.

وكان برشلونة قد تخلص من عدة لاعبين هذا الصيف لعدم حاجته لخدماتهم بينهم كوتينيو، ترينكاو، داني ألفيس، أداما تراوري، لوك دي يونغ، لينغليه، أوسكار مينجويزا وريكي بويغ، بينما أبرم خمس صفقات من العيار الثقيل، بضم ليفاندوفسكي، والبرازيلي رافينيا، والدنماركي أندرياس كريستينسن، والإيفواري فرانك كيسي، والإسباني جوليس كوندي، إضافة إلى تمديد عقد الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي.

المصدر: فابريزيو رومانو