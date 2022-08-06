اللجنة المنظمة لمونديال قطر تؤكد أن المشجعين المثليين لن يواجهوا أي تمييز خلال كأس العالم

أكدت اللجنة المنظمة لمونديال قطر 2022 أن المشجعين المثليين لن يواجهوا أي تمييز خلال حضورهم لمباريات البطولة التي ستنطلق في شهر نوفمبر.

https://arabic.rt.com/sport/1340628-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AD-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%B3-%D9%82%D8%B2%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84-2022/

ونقلت شبكة "إس بي إس" الإخبارية الأسترالية عن المديرة التنفيذية لإدارة الاتصال في اللجنة العليا للمشاريع والإرث للبطولة فاطمة النعيمي القول "إن قطر استضافت حوالي 600 حدث دولي منذ منحها حقوق استضافة مونديال 2022 من دون أن تحدث حادثة تمييز واحدة".

وأضافت النعيمي "نحن نؤكد باستمرار أن الجميع مرحب بهم".

وصرح بأنه "الجميع سيتمكن من الحضور والاستمتاع بالمباريات ودعم فرقهم، بغض النظر عن خلفيتهم أو دينهم أو جنسهم".

ويعتبر النشاط الجنسي المثلي جريمة جنائية في قطر ويعاقب عليها بعقوبات تصل للسجن لعدة سنوات وربما الإعدام في بعض الحالات.

It is unacceptable that football fans do not feel safe to attend a @FIFAWorldCup because of their sexuality.



Let alone the human rights violations of Qatar… https://t.co/sV00sXRkuN — Pride Football Australia (@PrideFootballOz) November 26, 2021

ومن المتوقع أن يسافر أكثر من مليون شخص إلى قطر لحضور مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم هذا العام.

وذكرت الشبكة الإخبارية أنه وبالنسبة لأعضاء رابطة مشجعي أستراليا المثليين البالغ عدهم أكثر من 500 شخصا فإن القيام بهذه الرحلة أمر مستبعد تماما، بعد أن قاطعوا أيضا النسخة الماضية التي أقيمت في روسيا في 2018.

ويثق الاتحاد الدولي لكرة القدم من أنه سيتم الوفاء بالوعود التي قطعتها قطر وأن المشجعين سيكونون أحرارا في رفع أعلام قوس قزح التي تعبر عن المثليين خلال المباريات.

المصدر: شبكة "إس بي إس" الأسترالية