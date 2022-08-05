رسميا.. روما يتعاقد مع نجم ليفربول الأسبق (فيديو)

أعلن نادي روما الإيطالي لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة، تعاقده رسميا مع الهولندي جورجينيو فينالدوم، لاعب خط وسط نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

ونشر نادي روما، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، صورة لعيني لاعبه "الذئب" الجديد فينالدوم، كما حدث أثناء الإعلان عن صفقة نجمه الجديد الأرجنتيني باولو ديبالا، القادم من يوفنتوس، في وقت سابق من هذا الصيف.

من ثم نشر حساب فريق "الذئاب" مقطعي فيديو للإعلان عن التعاقد مع لاعبه الهولندي الجديد فينالدو والترحيب به.

🆕 𝗪𝗘𝗟𝗖𝗢𝗠𝗘 | Georginio Wijnaldum 🐺🇳🇱



We are delighted to confirm the signing of the renowned central midfielder!



In conjunction with partners around the world, the club continues to use its platform to raise awareness of missing children. ❤️

#ASRoma | @ICMEC_officialpic.twitter.com/McaXQF7cjE — AS Roma English (@ASRomaEN) August 5, 2022

ولم يكشف روما حتى الآن عن تفاصيل الصفقة، إلا أن تقارير صحفية عديدة أكدت أن لاعب الطواحين، انضم لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مع حق الشراء مقابل 8 ملايين يورو.

وكان جورجينيو فينالدوم قد وصل روما، يوم أمس الخميس، واستقبله المئات من جماهير الفريق، قبل أن يجرى صباح اليوم الفحوصات الطبية.

المصدر: وكالات