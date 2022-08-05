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رسميا.. روما يتعاقد مع نجم ليفربول الأسبق (فيديو)

الرياضة

رسميا.. روما يتعاقد مع نجم ليفربول الأسبق (فيديو)
twitter/officialasroma
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أعلن نادي روما الإيطالي لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة، تعاقده رسميا مع الهولندي جورجينيو فينالدوم، لاعب خط وسط نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

ونشر نادي روما، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، صورة لعيني لاعبه "الذئب" الجديد فينالدوم، كما حدث أثناء الإعلان عن صفقة نجمه الجديد الأرجنتيني باولو ديبالا، القادم من يوفنتوس، في وقت سابق من هذا الصيف.

من ثم نشر حساب فريق "الذئاب" مقطعي فيديو للإعلان عن التعاقد مع لاعبه الهولندي الجديد فينالدو والترحيب به.

ولم يكشف روما حتى الآن عن تفاصيل الصفقة، إلا أن تقارير صحفية عديدة أكدت أن لاعب الطواحين، انضم لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مع حق الشراء مقابل 8 ملايين يورو.

وكان جورجينيو فينالدوم قد وصل روما، يوم أمس الخميس، واستقبله المئات من جماهير الفريق، قبل أن يجرى صباح اليوم الفحوصات الطبية.

المصدر: وكالات 

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