من هي ديبي هيويت التي احتضنت صلاح بعد لقاء مانشستر سيتي (فيديو)

توج نادي ليفربول بلقب الدرع الخيرية للمرة الـ16 في تاريخه، بعد فوزه على مانشستر سيتي بنتيجة 3-1 أمس السبت، في مباراة شهدت تألق نجم "الريدز"، الدولي المصري محمد صلاح.

وصنع صلاح الهدف الأول وسجل الثاني، لينال تهنئة خاصة من ديبي هيويت، رئيسة اتحاد الكرة الإنجليزي، التي احتضنته بحرارة خلال حفل توزيع الميداليات.

The FA CEO looked well pleased she got to hug Mo Salah. 🤗 #LFCpic.twitter.com/qQmNtJirXB — Michael Thawe (@Michael_Thawe) July 30, 2022

وخلال مرور صلاح أمام ديبي هيويت لحصوله على ميداليته، قامت رئيسة الاتحاد الإنجليزي باحتضان النجم المصري، الذي بادلها الأمر نفسه.

This is how I’m tryna hug Salah rn 😭 pic.twitter.com/glsYYzTaeN — Kofi (@kofi_svn) July 30, 2022

وديبي هيويت هي سيدة أعمال وشخصية رياضية بريطانية معروفة، أصبحت في يناير 2022، أول امرأة تتولى رئاسة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الذي تأسس قبل 158، وذلك خلفا للرئيس المؤقت للاتحاد بيتر ماكورميك، الذي تولى المنصب بعد استقالة رئيس الاتحاد السابق جريج كلارك في نوفمبر 2020.

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وحصلت ديبي هيويت في العام 2011، على وسام الإمبراطورية البريطانية لخدمات الأعمال والقطاع العام.

المصدر: RT