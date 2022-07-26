رسميا.. بايرن ميونخ يضم الفرنسي ماتيس تل من رين

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، الثلاثاء، تعاقده مع اللاعب الفرنسي الشاب ماتيس تل قادما من رين.

ولم يعلن البايرن مدة العقد ولم يكشف عن رسوم الانتقال، لكن مجلة "كيكر" الألمانية، قالت إن النادي الألماني سدد 15 مليون يورو مقدما، والباقي (15 مليون يورو أخرى) مشروط بالمشاركات والإنجازات.

وقال جوليان ناغيلسمان، مدرب البايرن، خلال جولة الفريق في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي "إن ماتيس تل لاعب شاب موهوب للغاية، يمكنه اللعب في العديد من المراكز، في قلب الهجوم أو الجناح المهاجم. إنه سريع للغاية وقوي. آمل أن يتأقلم سريعا مع الفريق. وأن يتمكن من إحراز بعض الأهداف ".

وأشار ناغيلسمان إلى أن ماتيس تل لن يكون بديلا لروبرت ليفاندوفسكي هداف الدوري الألماني الذي انتقل إلى برشلونة هذا الصيف.

وكان ماتيس تل، البالغ من العمر 17 عاما، مرتبطا مع رين بعقد حتى عام 2024.

وخاض ماتيس تل 10 مباريات مع رين لم يسجل فيها أية أهداف، لكن أداءه كلاعب شاب، بما في ذلك قيادته منتخب فرنسا للفوز ببطولة أوروبا تحت 17 عاما الشهر الماضي، لفت انتباه أكبر الأندية في أوروبا.

المصدر: أ ب