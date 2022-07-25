ألكاراز أصغر لاعب بين الخمسة الأوائل في التنس منذ عام 2005

بات الإسباني، كارلوس ألكاراز، أصغر لاعب يصل إلى نادي الـ5 الأوائل في تصنيف رابطة محترفي التنس ATP منذ مواطنه رافائيل نادال عام 2005، وفق إصدار الاثنين.

وجاء صعود ابن الـ19 عاما مركزا واحدا إلى الخامس بعد وصوله إلى نهائي دورة هامبورغ، حيث خسر الأحد أمام الإيطالي لورنتسو موسيتي، الذي افتتح باكورة ألقابه، ما خوله الصعود 31 مرتبة إلى المركز الحادي والثلاثين.

ورغم سقوطه لأول مرة من أصل ست مباريات نهائية في مسيرته الشابة، ضمن ألكاراز صعوده إلى المركز الخامس بمجرد وصوله إلى النهائي، ليصبح بعمر 19 عاما وشهرين و20 يوما أصغر لاعب يصل إلى هذا المركز منذ الإسباني نادال الذي حقق ذلك في 9 مايو 2005 بعمر 18 عاما و11 شهرا و6 أيام.

Carlos Alcaraz is the new world number 5️⃣!



The Spanish prodigy - 19 years, 2 months and 20 days old - is the youngest player to reach the Top 5 since Rafa Nadal in 2005. pic.twitter.com/uH6Irekp8j — We Are Tennis (@WeAreTennis) July 25, 2022

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وشهد تصنيف هذا الأسبوع صعود الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو 6 مراكز إلى الرابع والعشرين بعد وصوله إلى نصف نهائي هامبورغ، والنمساوي دومينيك تيم 75 مرتبة إلى المركز 199 بعد وصوله في دورة غشتاد السويسرية إلى أول نصف نهائي له منذ 14 شهرا.

وبقي الروسي دانيال مدفيديف متصدرا للتصنيف أمام الألماني ألكسندر زفيريف ونادال واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس تواليا، فيما استمر الصربي نوفاك دجوكوفيتش في مركزه السابع الذي هبط إليه رغم تتويجه بلقب بطولة ويمبلدون، وذلك بسبب قرار "أيه تي بي" عدم احتساب نقاط ثالثة البطولات الأربع الكبرى اعتراضا على حظر مشاركة الروس والبيلاروس على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وفي تصنيف رابطة المحترفات "دبليو تي أيه"، لم يطرأ أي تعديل يذكر على تصنيف العشرين الأوليات مع بقاء البولندية إيغا شفيونتيك في الصدارة.

تصنيف اللاعبين العشرة الأوائل:

1- الروسي دانييل مدفيديف 7775 نقطة

2- الألماني ألكسندر زفيريف 6850

3- الإسباني رافائيل نادال 6165

4- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 5045

5- الإسباني كارلوس ألكاراز 4895 (1+)

6- النروجي كاسبر رود 4890

7- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 4770

8- الروسي أندري روبليف 3575

9- الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم 3445

10- الإيطالي يانيك سينر 3185

تصنيف اللاعبات العشر الأوليات:

1- البولندية إيغا شفيونتيك 8336 نقطة

2- الإستونية أنيت كونتافيت 4476

3- اليونانية ماريا سكاري 4190

4- الإسبانية باولا بادوسا 4030

5- التونسية أُنس جابر 4010

6- البيلاروسية أرينا سابالينكا 3267

7- الأميركية جيسيكا بيغولا 3087

8- الإسبانية غاربيني موغوروسا 2886 (1+)

9- الأميركية دانييل كولينز 2743 (1-)

10- البريطانية إيما رادوكانو 2717

المصدر: "أ ف ب"