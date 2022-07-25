مانشستر يونايتد يفاجئ كريستيانو رونالدو

مازال مانشستر يونايتد يبدي تمسكه بنجمه كريستيانو رونالدو وبأنه ليس معروضا للبيع، ولكن مستعد لإرضاء البرتغالي لضمان قدرته على اللعب في دوري أبطال أوروبا، وذلك بتقديم مقترح جديد له.

ووضع النادي الإنجليزي، خطة جديدة في محاولة لتمديد بقاء رونالدو في قلعة أولد ترافورد.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، يرحب مانشستر يونايتد برحيل رونالدو على سبيل الإعارة، من أجل تلبية رغبته في المشاركة بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

Cristiano Ronaldo taken by surprise as Man Utd offer alternative transfer exit option | @sbates_peoplehttps://t.co/22DCSxG6r7pic.twitter.com/9yfueaCpSu — Mirror Football (@MirrorFootball) July 23, 2022

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لكن مانشستر يونايتد يرغب في تمديد عقد رونالدو الحالي الذي ينتهي الصيف المقبل، لعام إضافي، كي يعود النجم البرتغالي لصفوف الفريق في نهاية الموسم المقبل.



وهناك أمل لدى مانشستر يونايتد أن يتمكن المدرب الجديد إيريك تين هاج، من إعادة مانشستر يونايتد إلى دوري الأبطال من جديد، وحينها يعود رونالدو لصفوف الشياطين الحمر.



وأضافت الصحيفة البريطانية أن عرض مانشستر يونايتد تسبب في مفاجأة لكل من رونالدو ووكيل أعماله خورخي مينديز، في ظل إبداء النجم البرتغالي رغبته في الرحيل، إلا أن معسكر "كريستيانو" لم يرفض مقترح النادي بعد.

المصدر: mirror