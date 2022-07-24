شاهد.. الأهلي يتجاوز عقبة الجونة في غضون 5 دقائق

أنجز نادي الأهلي مهمته أمام ضيفه الجونة، بفوزه عليه (2-0) في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وسجل ثنائية "المارد الأحمر" كل من المدافعين رامي ربيعة والتونسي علي معلول في الدقيقتين (73، و78 من ضربة جزاء) على الترتيب، في ملعب السلام بالعاصمة القاهرة.

كأنك في الملعب.. شاهد هدف رامي ربيعة في مرمى الجونة 🔴⚽️ pic.twitter.com/kfKZPLG4ic — Kora Plus (@KoraPlusEG) July 24, 2022

لحظة تسجيل علي معلول هدف الأهلي الثاني في مرمى الجونة من الملعب ببراعة.. وتحية خاصة من سامي قمصان ⚽ 🦅 pic.twitter.com/ZQ0bIts64n — Kora Plus (@KoraPlusEG) July 24, 2022

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

ورفع الأهلي رصيده بعد هذا الانتصار إلى 51 نقطة، ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري.

في المقابل، يشغل نادي الجونة المركز الخامس عشر على سلم الترتيب برصيد 26 نقطة.

المصدر: RT