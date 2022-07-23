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شاهد.. "معشوقة" ليفربول مولي ماكان تسقط الأمريكية غولدي بالفنية القاضية

الرياضة

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Legion-Media PRiME Media Images
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تغلبت البريطانية مولي ماكان على الأمريكية هانا غولدي بالضربة الفنية القاضية في النزال الذي جمعهما مساء السبت، ضمن دورة "UFC Fight Night 208" للفنون القتالية المختلطة "MMA".

وأسقطت مولي ماكان منافستها الأمريكية بالضربة الفنية القاضية في الجولة الأولى من النزال الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن.

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وحققت مولي ماكان (32 عاما) بذلك انتصارها الثالث عشر خلال مسيرتها الاحترافية حتى الآن، مقابل أربع هزائم.

بينما منيت لوانا كارولينا (30 عاما) بالهزيمة الثالثة في مسيرتها الاحترافية حتى الآن، مقابل 6 انتصارات.

المصدر: RT 

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