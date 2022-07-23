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شاهد.. المقاتل "الشقي" يخنق "ملك القردة"

الرياضة

شاهد.. المقاتل
Legion-Media Kieran Cleeves
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أجبر البريطاني بادي بيمبليت متحديه الأمريكي جوردان ليفيت على الاستسلام في النزال الذي جمعهما مساء اليوم السبت، ضمن دورة "UFC Fight Night 208" للفنون القتالية المختلطة "MMA".

وانقض بادي بيمبليت "الأشقر الشقي - The Baddy" معشوق جماهير ليفربول، على المقاتل الأمريكي الملقب بـ"ملك القردة - The Monkey King" وتمكن من خنقه في الجولة الثانية من النزال الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن.

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وحقق بادي بيمبليت (27 عاما) بذلك انتصاره التاسع عشر خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل ثلاث هزائم.

بينما مني جوردان ليفيت (27 عاما) بالهزيمة الثانية في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 10 انتصارات.

المصدر: RT 

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