المقاتل السويسري أوزدمير يهزم البريطاني كرايغ (فيديو)

فاز السويسري فولكان أوزدمير، الكردي الأصل، على البريطاني-الإسكتلندي، باول كرايغ، في النزال الذي جمعهما اليوم السبت، ضمن دورة "UFC Fight Night 208" للفنون القتالية المختلطة (MMA).

وتفوق فولكان أوزدمير على المقاتل البريطاني بالنقاط بقرار الحكام بالإجماع وبنتيجة واحدة (30-27، 30-27، 30-27) في العاصمة البريطانية لندن.

De la Suisse naturellement 💪

Victoire de @volkan_oezdemir par décision unanime



📺 Regardez l’#UFCLondon en direct sur @RMCSport 2 pic.twitter.com/27Xn2s6hql — UFC France (@UFCFRA) July 23, 2022

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وحقق فولكان أوزدمير، المولود في 19 سبتمبر 1989 بسويسرا من أب كردي مهاجر من تركيا وأم سويسرية، بذلك انتصاره الثامن عشر خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل ست هزائم.

في المقابل، مني باول كرايغ (34 عاما) بالهزيمة الخامسة في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 16 انتصارا، وتعادلا واحدا.

المصدر: "sport-express.ru"