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المقاتل الهولندي ريدر يخنق الروسي بيكداش .. فيديو

الرياضة

المقاتل الهولندي ريدر يخنق الروسي بيكداش .. فيديو
twitter/ONEChampionship
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احتفظ الهولندي رينير دي ريدر بلقب بطل "ONE Championship" للفنون القتالية المختلطة (MMA) إثر فوزه على الروسي فيتالي بيكداش بالإخضاع، في النزال الذي جمعهما اليوم الجمعة، في سنغافورة.

وانقض رينير دي ريدر على بيكداش وتمكن من خنقه بمسكة مثلث الخنق المعكوس في الجولة الأولى من النزال الذي أقيم على ملعب "Singapore Indoor Stadium" في سنغافورة.

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وحقق رينير دي ريدر (31 عاما) بذلك انتصاره السابع عشر خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، من دون أن يتعرض لأي هزيمة.

في المقابل، مني فيتالي بيكداش (37 عاما) بالهزيمة الثالثة في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 14 انتصارا.

المصدر: "sport-express.ru" 

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