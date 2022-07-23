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فيديو.. ابن عم حبيب يخنق الأمريكي غونزاليس في عقر داره

الرياضة

فيديو.. ابن عم حبيب يخنق الأمريكي غونزاليس في عقر داره
instagram/usman_nurmagomedov
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واصل الروسي، عثمان نورمحمدوف، سلسلة انتصاراته بفوزه على الأمريكي كريستوفر غونزاليس، في النزال الذي جمعهما فجر اليوم السبت، ضمن دورة "Bellator 283" للفنون القتالية المختلطة (MMA).

وتمكن عثمان، وهو ابن عم البطل المقاتل الروسي المعتزل حبيب نورمحمدوف، من إجبار المقاتل الأمريكي على الاستسلام بحركة الخنق في الجولة الأولى من النزال الذي أقيم في العاصمة الأمريكية واشنطن.

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وحقق عثمان نورمحمدوف (24 عاما) بذلك انتصاره الرابع على التوالي في اتحاد "بيلاتور" والخامس عشر خلال مسيرته الاحترافية، من دون أن يتجرع مرارة الهزيمة حتى الآن.

في المقابل، مني كريستوفر غونزاليس (30 عاما) بالهزيمة الثانية في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 7 انتصارات.

المصدر: RT

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