فيديو.. ابن عم حبيب يخنق الأمريكي غونزاليس في عقر داره

واصل الروسي، عثمان نورمحمدوف، سلسلة انتصاراته بفوزه على الأمريكي كريستوفر غونزاليس، في النزال الذي جمعهما فجر اليوم السبت، ضمن دورة "Bellator 283" للفنون القتالية المختلطة (MMA).

وتمكن عثمان، وهو ابن عم البطل المقاتل الروسي المعتزل حبيب نورمحمدوف، من إجبار المقاتل الأمريكي على الاستسلام بحركة الخنق في الجولة الأولى من النزال الذي أقيم في العاصمة الأمريكية واشنطن.

Swift submission from Usman Nurmagomedov 🔥



Nurmagomedov moves to 𝟏𝟓-𝟎 with his latest W inside the Bellator cage. Will we see him challenge for the Lightweight title soon? 🤔



Watch the #Bellator283 replay on @BBCiPlayer 🇬🇧 pic.twitter.com/Bl8Ubj3j3g — Bellator Europe (@Bellator_Europe) July 23, 2022

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وحقق عثمان نورمحمدوف (24 عاما) بذلك انتصاره الرابع على التوالي في اتحاد "بيلاتور" والخامس عشر خلال مسيرته الاحترافية، من دون أن يتجرع مرارة الهزيمة حتى الآن.

في المقابل، مني كريستوفر غونزاليس (30 عاما) بالهزيمة الثانية في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 7 انتصارات.

المصدر: RT