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لايبزيغ يطالب بإعادة مباراة ليفربول سبب "الوحش".. فيديو

الرياضة

لايبزيغ يطالب بإعادة مباراة ليفربول سبب
Legion-Media Jan Huebne
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تقبل نادي لايبزيغ الألماني خسارته الثقيلة في المباراة الودية أمام ضيفه ليفربول (0-5) مساء أمس الخميس، بنوع من الدعابة، بمطالبته إعادة المواجهة، ولكن مع استبعاد "الوحش" نونيز.

وتألق النجم الأوروغوياني داروين نونيز مهاجم ليفربول الجديد، بإحرازه أربعة أهداف "سوبر هاتريك" خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب " ريد بول ارينا - Red Bull Arena"، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد (2022-2023)، وذلك بعد أن افتتح النجم المصري محمد صلاح التسجيل "للريدز".

 واحتفى الحساب الرسمي لنادي ليفربول على موقع "تويتر" بإنجاز نونيز، ونشر صورته مع كرة المباراة التي حصل عليها بعد تسجيله "سوبر هاتريك"، مع تعليق: "لم تكن ليلة سيئة، أليس كذلك يا داروين؟".

ورد حساب لايبزيغ على "تغريدة" ليفربول، بقوله: "متى تعاد المباراة بدون نونيز، هذا الرجل وحش".

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يذكر أن داروين نونيز (23 عاما) انضم إلى صفوف ليفربول خلال الميركاتو الصيفي الحالي، قادما من بنفيكا البرتغالي مقابل 75 مليون يورو، بعقد يمتد حتى 2027.

المصدر: وكالات 

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