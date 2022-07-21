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مهاجم ليفربول الجديد يخطف الأضواء من صلاح .. فيديو

الرياضة

مهاجم ليفربول الجديد يخطف الأضواء من صلاح .. فيديو
AP Jan Woitas
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خطف نجم ليفربول الجديد الأوروغوياني داروين نونيز الأضواء خلال مباراته الودية أمام مضيفه لايبزيغ الألماني (5-0) التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن تحضيراتهما للموسم الجديد (2022-2023).

وافتتح النجم المصري محمد صلاح التسجيل مبكرا "للريدز" في الدقيقة الثامنة، بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء.

قبل أن يتلألأ داروين نونيز ويخطف الأضواء من "الفرعون" المصري، بإحرازه أربعة اهداف متتالية "سوبر هاتريك" في الدقائق (48 من ضربة جزاء، 51، 68، 90) من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب " ريد بول ارينا - Red Bull Arena".

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وحقق ليفربول بذلك انتصاره الثاني، بعد الأول على كريستال بالاس الإنجليزي (2-0) يوم الجمعة الماضي، على استاد "سنغافورة الوطني - Singapore National Stadium".

المصدر: RT 

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