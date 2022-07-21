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شاهد.. هدف محمد صلاح بـ"هداوة" في شباك لايبزيغ

الرياضة

شاهد.. هدف محمد صلاح بـ
AP Jan Woitas
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أحرز النجم المصري محمد صلاح الهدف الأول لفريقه ليفربول في مرمى مضيفه لايبزيغ الألماني في بداية المباراة الودية بينهما اليوم الخميس، ضمن تحضيراتهما للموسم الجديد (2022-2023).

وافتتح محمد صلاح التسجيل مبكرا "للريدز" في الدقيقة الثامنة، بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء، على ملعب " ريد بول ارينا - Red Bull Arena"

المصدر: RT 

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