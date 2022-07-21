شاهد.. هدف محمد صلاح بـ"هداوة" في شباك لايبزيغ

أحرز النجم المصري محمد صلاح الهدف الأول لفريقه ليفربول في مرمى مضيفه لايبزيغ الألماني في بداية المباراة الودية بينهما اليوم الخميس، ضمن تحضيراتهما للموسم الجديد (2022-2023).

وافتتح محمد صلاح التسجيل مبكرا "للريدز" في الدقيقة الثامنة، بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء، على ملعب " ريد بول ارينا - Red Bull Arena"

صلاح يتقدم للريدز

ليفربول 1 لايبزيغ 0#الشارقة_الرياضيةpic.twitter.com/o94TEJieHw — الشارقة الرياضية (@SharjahSportsTV) July 21, 2022

المصدر: RT