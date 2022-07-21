ميدو يختار التشكيلة الأنسب لـ"موقعة" الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

اختار الدولي السابق، أحمد حسام ميدو، التشكيلة الأنسب للمباراة النهائية لمسابقة كأس مصر بين الغريمين التقليديين الأهلي والزمالك، مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي.

وقال أحمد حسام ميدو، خلال تصريحات تليفزيونية، في برنامج "ريمونتادا"، المذاع على قناة "المحور"، أنصح فيريرا المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك بأن يخوض مباراة القمة بطريقة 4-3-3، بنفس تشكيلة مباراة غزل المحلة السابقة في الدوري المصري الممتاز.

وتابع: أحذر فيريرا من اللعب أمام الأهلي بخط دفاع متقدم، لأنه سيكون انتحارا على المستوي التكتيكي، مشيرا إلى أن دفاع الأهلي يخاف من سيف الجزيري بسبب سرعاته.

واختار ميدو التشكيلة التالية للزمالك:

حراسة المرمي: محمد عواد

خط الدفاع: محمود الونش، حسام عبدالمجيد، حمزة المثلوثي، عبدالله جمعة

خط الوسط: إمام عاشور، إسلام جابر، محمد عبدالغني

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، سيف الدين الجزيري وأحمد سيد زيزو.

أما في ما يخص الأهلي، فقد أشار إلى أن سواريش لو ترك لاعبي الأهلي يندفعون بسبب رد فعلهم بعد مباراة بيراميدز، وفيريرا نجح في استهلاكهم بدنيا خلال الشوط الأول، سيكون لهذا الحماس من لاعبي الأهلي أثر عكسي، ومن الممكن أن يحقق الزمالك الانتصار في الشوط الثاني.

وأضاف: نصيحتي لسواريش أن يتحكم في مجهود لاعبيه ويكون حذرا من الحماس الزائد، مشيرا إلى أن هذه المباراة لا تحتاج إلى كلام كثير من لاعبي الأهلي.

وواصل: الحالة النفسي للاعبي الأهلي بعد الهزيمة من بيراميدز كافية بأن تخلق لهم الدوافع وعليهم بالهدوء لأن الحماس الزائد من الممكن أن يكون ضدهم.

وأشار ميدو إلى أن الطريقة الأمثل لكي تأمن خط دفاع الأهلي يجب أن يلعب بثلاثي في خط الوسط.

وأوضح أن محمد مجدي أفشة تطور خلال الفترة الأخيرة لكن الأهلي لديه مشكلة كبيرة جدا عندما يلعب باثنين في خط الوسط.

واختار ميدو التشكيلة الأنسب لنادي الأهلي، كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، محمد هاني

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، حمدي فتحي

خط الهجوم: أحمد عبدالقادر، محمد شريف وحسام حسن.

المصدر: وسائل إعلام