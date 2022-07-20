البرتغالي روي فيتوريا يؤكد مكالمة صلاح ويوجه عدة رسائل للاعبي منتخب مصر وجماهيره

وجه البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني الجديد لمنتخب مصر لكرة القدم اليوم الأربعاء، عدة رسائل للاعبي منتخب "الفراعنة" وجماهيره، أثناء المؤتمر الصحفي المكرس لتقديمه.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعاقده مع روي فيتوريا المدير الفني السابق لنادي بنفيكا البرتغالي والنصر السعودي، وسبارتاك موسكو الروسي، لقيادة المنتخب المصري، لأربع سنوات مقبلة.

ووصل روي فيتوريا، إلى القاهرة يوم أمس الثلاثاء، لبدء مهمته رسميا مع منتخب "الفراعنة" بعد إتمام التعاقد معه.

وعقد الاتحاد المصري لكرة القدم، مؤتمرا صحفيا بأحد فنادق القاهرة لتقديم روي فيتوريا كمدير فني جديد لمنتخب مصر، خلفا لإيهاب جلال الذي أقيل من منصبه الشهر الماضي.

وتحدث روي فيتوريا في البداية عن سعادته بتولي تدريب منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، مطالبا الجماهير المصرية بدعمه ومساندته، خاصة وأنهم يتنفسون كرة القدم.

وقال المدرب البرتغالي: "سبق لي العمل مع الكثير من الأندية وأغلب الفرق التي عملت فيها كانت الفترة فيها لـ4 سنوات".

وأضاف: "أنا متحمس لقيادة منتخب يملك مشروعا، لذلك وافقت على تدريب منتخب مصر، لأنه يملك مشروعا يدعمه 100 مليون شخص".

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من ناحية أخرى، تحدث روي فيتوريا عن تواصله مع محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بعد تولي منصب المدير الفني لمنتخب مصر.

وأكد روي فيتوريا أنه تواصل بالفعل مع محمد صلاح بعد تدريب منتخب مصر، ولكنه رفض الإفصاح عما دار بينهما خلال المكالمة.

وكان حازم إمام، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أكد في وقت سابق أن صلاح هو من طلب رقم هاتف روي فيتوريا للحديث معه بعد تولي تدريب منتخب مصر.

في الوقت نفسه، رفض المدرب البرتغالي فكرة الاعتماد على لاعب بعينه، مؤكدا أنه سيعمل على صناعة محمد صلاح جديد، لأنه لا يمكن لأي لاعب القيام بكل المهام وحده.

وقال روي فيتوريا خلال المؤتمر الصحفي: "أود أن أوجه رسالة إلى جميع اللاعبين المصريين بأنه سوف يشاهد جميع المباريات للوقوف على الأفضل منهم، وهناك حقبة جديدة للفراعنة والجميع سوف يحصل على فرصة".

وأوضح فيتوريا: "لا أحب الحديث عن لاعب بعينه. أحب اللعب الجماعي. صلاح لاعب عالمي كبير، لكن مهمتنا صناعة أكثر من نسخة من صلاح، وسنهتم بجميع اللاعبين".

وواصل: "لدي أفكار كثيرة وأعشق العمل مع الشباب في المنتخبات، درست اللاعب المصري جيدا وهو يملك طموحات كبيرة، وتدريجيا سنستطيع تطوير مهارات اللاعب المصري".

وحصل فيتوريا على لقب الدوري البرتغالي مرتين متتاليتين مع بنفيكا بجانب كأس البرتغال في الفترة من 2015 إلى 2019، قبل أن ينتقل إلى النصر السعودي.

وقاد المدرب البرتغالي النصر إلى الفوز بلقب بطل الدوري السعودي للمحترفين بموسم 2018-2019، وكذلك كأس السوبر السعودي.

وكانت محطة روي فيتوريا الأخيرة قصيرة في العام الماضي، مع نادي سبارتاك موسكو الروسي.

ويمتد عقد روي فيتوريا مع الاتحاد المصري لكرة القدم لمدة 4 سنوات أي ينتهى في 2026، ويتضمن العقد أحقية فيتوريا في استقدام 4 مساعدين أجانب.

ووفقا لوسال إعلام محلية، سيحصل فيتوريا على مليونين و400 ألف دولار سنويا، أي 200 ألف دولار شهريا، ما يعادل 3 ملايين و600 ألف جنيه مصري، ويوجد شرط جزائي في العقد قيمته راتب 3 أشهر لأي طرف يرغب في فسخ العقد قبل نهايته.

المصدر: وكالات