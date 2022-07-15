مفاجأة عن طريق الخطأ.. الاتحاد الأوروبي يعلن روما طرفا لكأس السوبر أمام ريال مدريد!

قام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الخميس، بالإعلان عن مفاجأة بظهور روما أمام ريال مدريد في بطولة كأس السوبر الأوروبي لهذا الموسم.

ويعد ريال طرفا أساسيا في هذه المباراة، بعد تحقيقه للقب دوري أبطال أوروبا في مايو الماضي، عقب تغلبه على ليفربول 1-0 في العاصمة الفرنسية باريس.

ومن الطبيعي أن يلعب نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني أمام ريال، باعتباره بطل الدوري الأوروبي كما هو المعتاد في كل عام، ولكن تم الإعلان عن استبداله بروما بطل دوري المؤتمر الموسم الماضي.

لكن المفاجأة كانت بنشر الاتحاد الأوروبي تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" للإعلان عن مواجهة ريال مدريد مع روما في كأس السوبر يوم 10 أغسطس القادم بملعب هلسنكي الأولمبي في فنلندا.

لتنهال التعليقات الغاضبة من جماهير فرانكفورت، ومن ثم تم تدارك هذا الخطأ وإزالة التغريدة تماما واستبدالها بتغريدة أخرى تظهر ريال بمواجهة نظيره الألماني.

🎟️ UEFA Super Cup tickets go on sale next Tuesday 19 July - @RealMadrid vs @Eintracht.



🇫🇮 Helsinki Olympic Stadium

🗓️ Wednesday 10 August 2022



Full #SuperCup ticket details: ⬇️ — UEFA (@UEFA) July 14, 2022

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التعديلات الجديدة في مسابقات الاتحاد الأوروبي، قد تعني ظهور بطل دوري المؤتمر على حساب الفائز بدوري الأبطال.

ومن المتوقع أن يقام كأس السوبر بين الفائزين بالدوري الأوروبي ودوري المؤتمر، مع إقامة بطولة أخرى مصغرة لبطل دوري أبطال أوروبا وثلاثة فرق أخرى اعتبارا من عام 2024.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، إن هذا المقترح تمت الموافقة عليه في شهر مايو الماضي خلال التنسيق للشكل الجديد من دوري الأبطال.

وأوضحت أن الولايات المتحدة هي الوجهة الأقرب لاستضافة هذه البطولة المكونة من 4 فرق من كبار القارة.

وأما بالنسبة لاختيار الفرق المشاركة، فمن المؤكد حضور بطل دوري الأبطال، بالإضافة للفرق الأكثر نجاحا بالنسخة الجديدة من البطولة التي تقام بنظام الدوري.

المصدر: goal.com