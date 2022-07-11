احتجاجات في روما بسبب مباراة ودية في إسرائيل

احتج مشجعون لنادي روما الإيطالي، تعبيرا عن رفضهم إقامة مباراة ودية لفريقهم ضد توتنهام الإنجليزي في مدينة حيفا المحتلة في 30 يوليو الجاري.

ووضع المشجعون لافتة خارج المركز التدريبي للنادي، وكتب باللافتة "في دولة الاحتلال، لا يمكن أن تكون هناك مباراة ودية".

Trigoria, striscione dei Fedayn contro il test in Israele: «In uno stato che occupa non può esserci 'amichevole'» (FOTO) #AsRomahttps://t.co/uMlaTk0Jx9pic.twitter.com/BlDmTYXxHt — laroma24.it (@LAROMA24) July 9, 2022

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وأرفق المشجعون اللافتة بمجموعة من التوقيعات لـ"كورفا سود" جماهير نادي روما الإيطالي بالمدرج الجنوبي، والتي أعلنت رفضها إقامة المباراة في إسرائيل.

وقال تياجو بينتو المدير العام لنادي روما: "المباراة ضد توتنهام ستكون خطوة مهمة في التحضير للموسم الجديد".

وتابع: "اللعب في حيفا، إسرائيل ستكون تجربة ذات أهمية كبيرة لنا جميعا ونحن حريصون على أن نعيشها" كما ورد في موقع النادي.

المصدر: romanews